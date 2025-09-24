Yeni Şafak
İlk görevinde büyük başarı: Sahil Güvenlik’in kadın pilotundan gururlandıran hareket

İlk görevinde büyük başarı: Sahil Güvenlik’in kadın pilotundan gururlandıran hareket

Oğuzhan Ürüşan
15:1224/09/2025, Çarşamba
Ali Yerlikaya: “Kadın Helikopter Pilotumuz Üsteğmen Bircan Erkan gurur kaynağımız. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum”
Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra’da karaya oturan “RAPID” adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı.

Kocaeli Kandıra açıklarında geçtiğimiz hafta yaşanan deniz kazasında, Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan ilk kez 1. pilot olarak görev aldığı kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı. Karaya oturan “RAPID” adlı gemide mahsur kalan 7 mürettebat, Erkan ve ekibinin hızlı müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.


Olay yerine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik helikopteri, zorlu deniz koşullarına rağmen mürettebatı tek tek tahliye etti. Operasyona komuta eden Üsteğmen Erkan’ın ilk görevinde sergilediği soğukkanlılık ve profesyonellik dikkat çekti. Kurtarılan denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


YERLİKAYA’DAN ‘GURURLANDIRAN’ TEBRİK


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Kadın Helikopter Pilotumuz Üsteğmen Bircan Erkan gurur kaynağımız. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanlığı kaynakları, operasyonun Sahil Güvenlik personelinin yüksek eğitim ve hazırlık seviyesini gösterdiğini belirterek, “Bu tür görevler hem hayat kurtarıyor hem de genç subayların tecrübe kazanmasına olanak tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.



#Kocaeli
#Ali Yerlikaya
#Sahil Güvenlik
#Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan
