Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Otoyolda görevli jandarma aracına minibüs çarptı: Bir askeri personel şehit oldu bir sivil hayatını kaybetti

Otoyolda görevli jandarma aracına minibüs çarptı: Bir askeri personel şehit oldu bir sivil hayatını kaybetti

09:0930/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1'i sivil hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



#aksaray
#kaza
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trump'ın Gazze planı ne hangi maddeleri içeriyor? Hamas anlaşmayı kabul etti mi?