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POLİTİKA

Otoyollar ve köprüler 10 gün ücretsiz

Otoyollar ve köprüler 10 gün ücretsiz

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollar 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Haber Merkezi AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Turhan, Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin kaydetti.
Otoyollar ve köprüler ücretsiz

Otoyollar ve köprüler ücretsiz

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