Oyun oynarken bacağı mazgala sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun ayağı demir mazgala girdi. Bacağı mazgala sıkışan çocuk için olay yerine gelen itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışması sonucu mazgala sıkışan çocuğun bacağı kurtarıldı.