Oyun oynarken bacağı mazgala sıkıştı

23:5128/08/2025, Perşembe
IHA
İtfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için seferber oldu.
Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla oyun oynarken bacağı demir mazgala sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kahramanmaraş’ta bacağı demir mazgala girerek sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun ayağı demir mazgala girdi. Bacağı mazgala sıkışan çocuk için olay yerine gelen itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışması sonucu mazgala sıkışan çocuğun bacağı kurtarıldı.



