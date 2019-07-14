Oyunu yine bozarız

Tam üç yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde büyük Türk milleti FETÖ terör örgütünün eli kanlı teröristlerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış bir direniş gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız vatanı için şehit oldu.

Ülkemiz yaşadığı en uzun 48 saatte eli kanlı terör örgütüne karşı gösterdiği mücadelede 248 şehit verdi, 2196 vatandaş ise yaralandı. Vatandaşların gösterdiği özveriyle 15 Temmuz darbe girişimi Milletin Zaferi olarak tarihe geçti. 15 Temmuz’un üçüncü yılında İstanbul’un sokaklarını gezen muhabirimiz vatandaşların nabzını yokladı.

DÜŞMANIMIZ BELLİ DEĞİLDİ

15 Temmuz köprüsünde o gece mermilerin arasında mücadele eden 18 yaşındaki Veysel Getiren, “Bu bir savaş değildi! Savaşta düşman belli olur. Ama bize mermiyi bizim içimizden çıkan pislikler attı. Haini ayıracağız” dedi.

Muhammed Emin

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

O gece sokakta olduğunu söyleyen 17 yaşındaki Muhammed Emin, “Bir daha 15 Temmuz’un yaşanmaması için tarihimize sahip çıkacağız. Benden sonraki nesillere FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatacağım” şeklinde konuştu.

İSLAM ALEMİNİN SONU OLUDU

15 Temmuz günü çok gözyaşı döktüğünü ifade eden 70 yaşındaki Musa Cihan şunları söyledi: “O gece abdest alıp namaz kıldım. Dua ettim dedim ki, ‘Yarabbi bizim başkanımıza yardımcı ol. Çok istedim’ hanımı evde bırakıp dışarıya da çıktım. Gözyaşı döktüm. Bizim sonumuz geldi diye düşündüm. Sadece bizim değil bütün İslam aleminin sonu olabilirdi. 6 çocuğum ve torunlarıma sürekli uyanık olmaları gerektiğini söylüyorum.”

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Ziğnet Cihan - Musa Cihan

RABBİM DEVLETE ZEVAL VERMESİN

“Binlerce düşmanın karşısında doğru insanların sayısı bir avuç olsa bile Allah iyiye her zaman yardım eder. İnsanlar çürük olursa kendini kandırır. İslam birlik beraberliği çok önemli. Maalesef bazı insanlar doğru yanlışı seçemiyor. Hacı hoca kılıklı üç kağıtçıya kandılar. Umarım bir da asla yaşanmaz.” Musa Cihan’ın eşi Ziğnet Cihan ise, “Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Gözümüzü açacağız. Toprağımıza sahip çıkacağız. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ama olur da düşman yine cesaret ederse böyle bir oyuna tekrardan bozarız” ifadelerini kullandı.

Gökhan Kürkçü

Üzerimize bilerek ateş açtılar

Kanlı gecenin şahitlerinden olduğunu belirten 37 yaşındaki Gökhan Kürkçü, “Bizlere bile isteye ateş ettiler Yine olsa yine dışarı çıkarım” dedi. Tacettin Aykan ise şunları söyledi: “Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize şifa diliyorum. Onlar bizim için çok değerli. Şu an yaşıyorsak kahramanlarımız sayesinde.”

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