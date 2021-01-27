Gündem Özdağa yapılan saldırıda 4 kişi daha gözaltında
POLİTİKA

Özdağ'a yapılan saldırıda 4 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." denildi.

Haber Merkezi DHA
Selçuk Özdağ'ın başına 5 dikiş atılmıştı.
Selçuk Özdağ'ın başına 5 dikiş atılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." denildi.

İki şüpheli tutuklanmıştı

Özdağ, Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı bir grubun saldırısına uğramış, aracı kan gölüne dönerken, başına 5 dikiş atılmıştı. Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 19 Ocak'ta "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anı
OYNAT 00:26
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2'si gözaltına alındı.


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