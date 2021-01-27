Özdağ'a yapılan saldırıda 4 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." denildi.
İki şüpheli tutuklanmıştı
Özdağ, Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı bir grubun saldırısına uğramış, aracı kan gölüne dönerken, başına 5 dikiş atılmıştı. Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 19 Ocak'ta "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.