Özel okul öğretmenine akademi yolu

Akademi yalnızca devlet okullarında görev alacak öğretmenleri değil, özel okul öğretmenlerini de kapsayacak şekilde hizmet verecek. Milli Eğitim Akademileri için mevcut kamu kaynakları en verimli şekilde kullanılacak ve uygun şartlara sahip binalar akademiye dönüştürülecek. Akademi’nin kurulumu için yeni binaların inşa edilmesi yerine, mevcut atıl durumdaki kamu binalarının değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, uygun fiziki şartlara sahip kamu binaları incelenerek akademiye dönüştürülmesi için gerekli süreç başlatıldı. İlk etapta İzmir, Antalya, Gaziantep ve Malatya'da bu dönüşüm süreci başladı.

1 EYLÜL’DE HAZIR

Yetkililer, akademinin üniversitelerle iş birliği içinde olacağını ve öğretmen adaylarının yükseköğretim kurumlarından da destek alabileceğini belirtiyor. Eğitimlerin uygulamalı olarak yürütülmesi için akademi lokasyonlarının çeşitli okullara yakın bölgelerde olmasına özen gösteriliyor. 1 Eylül 2025’e kadar akademi binaları hazır hale getirilecek ve eğitim programları devreye alınacak.

HEDEF YÜKSEK EĞİTİM KALİTESİ

Akademi, eğitim planlamak isteyen bütün özel ve kamu kurum ile kuruluşlarına hizmet verecek. Özel okulda görev yapan öğretmenler de akademide eğitim alabilecek. Söz konusu öğretmenlerin akademiye katılması durumunda, giderleri çalıştıkları kurumlarca ya da kendilerince karşılanacak. Yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte özel okullar için akademi eğitimi almış öğretmenlerin istihdam edilmesi mümkün olacak. Bu düzenlemeyle eğitimde kalite standardının yükseltilmesi ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.







