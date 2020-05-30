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Gündem Özel okullar salgını fırsata çevirdi Vaat ettikleri imkanları öğrencilere sağlanamadılar
EĞİTİM

Özel okullar salgını fırsata çevirdi: Vaat ettikleri imkanları öğrencilere sağlanamadılar

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uzaktan eğitime geçilmesi kararı sonrası 300 bin çalışanı 2 buçuk milyon öğrencisi olan özel okulların akıbeti merak konusu oldu.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diğer eğitim kurumları gibi özel okullarda da uzaktan eğitim verildi. Ancak yıllık ücreti 20-30 bin arası değişen okulların bir çoğu bu süreçte vaat ettiği hiçbir imkanı öğrenciye sağlayamadı.

DEVLET DESTEKLEDİ AMA

  • Özel okul mağduru velilerden Semra Erener, "11 yaşında kızımı son derece ticari acente gibi çalışan bir özel okula vermişiz. Korona ortaya çıktığı anda Cumhurbaşkanı ilk okulları destekledi. Bu okul bana tarif ettiği hizmeti vermedi. Vermeleri gereken eğitimin tamamını vermedi. Öğretmenler ellerinden geleni yaptılar. Bizden aldıkları paraları dövizde kullanıyorlar. İkincisi yemek ve servis biz bunların ücretlerini almadık. Almadığımız hizmetin parasını geri istiyoruz" dedi.

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