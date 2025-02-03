Özel okullardaki boş kontenjanlar kamuya

Özel okullarda boş kalan kontenjanlara devlet okullarındaki öğrenciler yerleştirilecek. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başında alınan kayıtların ardından özel okullarda 3 milyonluk kapasitenin yarısı boş kaldı. Millî Eğitim Bakanlığı, bu kontenjanların değerlendirilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda özel okullardaki boş kontenjanların kamu okulları tarafından kullanılması sağlandı. Proje, pilot uygulama olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde başlatıldı. Boş kontenjanların depremin olumsuz etkilediği öğrenciler için değerlendirilmesi sağlandı. Bu kapsamda, 68 ildeki özel okullar 20 bin depremzede öğrenci için ücretsiz kontenjan açtı. Uygulama sayesinde hem boş kalan kapasite etkin bir şekilde kullanıldı hem de afetzedelere eğitim desteği sağlandı. Pilot uygulamadan elde edilen başarılı sonuçların ardından, projenin özellikle nüfus yoğunluğu ve okul ihtiyacının fazla olduğu İstanbul'da da hayata geçirilmesi planlanıyor. İstanbul için hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem de bakanlığın ilgili genel müdürlükleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Yetkililer, bu uygulama ile hem özel okulların boş kalan kapasitelerinin değerlendirileceğini hem de kamu okullarındaki yoğunluğun azaltılacağını belirtiyor. Ayrıca, öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarına erişimi sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması hedefleniyor. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte, özel ve kamu okulları arasındaki iş birliğinin artması ve daha verimli bir eğitim altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Özel okullardan, kamu okullarındaki hangi öğrencilerin faydalanacağı ise ilerleyen süreçte netleşecek.