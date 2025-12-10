Özel'den 'kılıçlı korsan yemin' skandalına destek çıkışı: Rütbelerini takmayan namussuzdur

"Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir." diyen Özel, 'rejim' olarak nitelediği hükümetin kimi üzdüyse onu korumalarının, bütün mağdurlara sahip çıkmalarının 'namus borcu' olduğunu ifade ederek, "Hep 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz' diyoruz. En büyük onurumuzdur, gururumuzdur. Oturduğumuz koltuk İsmet Paşa'nın da koltuğudur, ondan bize vasiyet namussuzlar kadar namusluların da cesur olmasıdır." dedi.