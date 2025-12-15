Yeni Şafak
Özel’in cemevi sözleri ‘siyasi iftira’

04:0015/12/2025, Pazartesi
15/12/2025, Pazartesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Cemevi cümbüş evi, dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığı’na bağladılar” sözlerine sert tepki gösterdi: “Siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cemevleri ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki derin muhabbete kimse gölge düşüremez" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in 'AK Parti'nin mantığı 'cemevi, cümbüş evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığı’na bağladılar' sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getiremeyeceğini vurgulayan Çelik, “Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyaseti'yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez" ifadelerini kullandı. Çelik, ayrıca şunları söyledi: "Yine dün CHP tarafından iktidarımıza 'gayrı milli' denmesi, tümüyle 'gayrı meşru'dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri 'milli stratejiler'in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."


