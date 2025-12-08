Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye halkının 'Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz

11:398/12/2025, Pazartesi
DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye halkının '8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Kardeş Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye halkının 'Hürriyet Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Suriye hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor. Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.


#Ömer Çelik
#AK Parti
#Suriye
