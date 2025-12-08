Yeni Şafak
Suriye devriminin yıl dönümünde Ahmed Şara Emevi Camisi'nde namaz kıldırdı

09:568/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
AA
Suriye devrimin yıl dönümü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde zafer konuşması gerçekleştirdi.Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara, konuşmasında "kardeşlik" mesajı verdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor. Zaferin yıl dönümünde Emevi Camisi'nde sabah namazı kılan Cumhurbaşkanı Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

"Allah’ın izniyle tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Suriye devlet başkanı, hutbesinin başında
"Allah’a itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Hiçbir engel bizi durduramayacak ve Allah’ın izniyle tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz"
dedi. Hutbesini dua ile tamamlayan Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, ülkeyi kuzeyden güneye yeniden inşa edeceklerini belirterek,
"Suriye’yi şanlı geçmişine yakışır bir şekilde, Allah’a itaat, mazlumlara yardım ve adalet temelleri üzerinde yeniden güçlü kılacağız"
dedi. Daha sonra Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara,
"Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor."
dedi. Devrimin yıl dönümüne değinen Şara,
"Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz."
ifadelerini kullandı. Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

8 Aralık kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.





