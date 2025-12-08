Suriye devriminin yıl dönümünde Ahmed Şara Emevi Camisi'nde namaz kıldırdı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde zafer konuşması gerçekleştirdi.Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara, konuşmasında "kardeşlik" mesajı verdi.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor. Zaferin yıl dönümünde Emevi Camisi'nde sabah namazı kılan Cumhurbaşkanı Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.
Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.
"Allah’ın izniyle tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz"
8 Aralık kutlamaları için hazırlıklar sürüyor
Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.
Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.