Özgür Özel medya emekçilerinin ekmeğiyle oynuyor: Boykotun hedefindeki kanalların dizi oyuncuları ne yapacak?

Boykotun set işçileri, senaristler, ışıkçılar, kostümcüler gibi sektörün birçok çalışanını mağdur edeceğini belirten Mumcu, sanatçılar ve emekçilerin siyaset uğruna cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Demokrasi ve özgürlük söylemlerine vurgu yapan Mumcu, "

İşinize gelmeyeni susturarak mı demokrasi getireceksiniz? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, millet her şeyin farkında. Hesap vermekten kaçamazsınız!