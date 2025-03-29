Özgür Özel medya emekçilerinin ekmeğiyle oynuyor: Boykotun hedefindeki kanalların dizi oyuncuları ne yapacak?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, CHP lideri Özel'in yüzlerce kamera arkası emekçinin ekmeğiyle oynadığını söyledi.
Spot: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı televizyon kanallarına yönelik boykot kararına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan sert tepki geldi. Mumcu, boykotun dizi sektöründeki yüzlerce emekçiyi mağdur edeceğini belirterek, "Sanatçıyı ve emekçiyi cezalandırmak siyaset yapmak mı? İşinize gelmeyeni susturarak mı demokrasi getireceksiniz?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
ve görevden uzaklaştırılan
Ekrem İmamoğlu
'na yönelik soruşturmalar sonrası medyayı hedef alan korsan boykot çağrısında bulundu.
Özel’in bazı televizyon kanallarına yönelik boykot çağrısına
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu
'dan sert tepki geldi.
Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boykot kararının dizi sektöründeki yüzlerce emekçiyi olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
"Oyuncular ne yapacak diziler mi bırakacak?
"Oyuncular ne yapacak diziler mi bırakacak?
Mumcu, yaptığı açıklamada, "
Peki şimdi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV'de yayınlanan dizilerde oynayan değerli oyuncular ne yapacak? Dizileri mi bırakacaklar, yoksa tüm yapımlar Halk TV'ye mi taşınacak? Sözde hak, hukuk, adaletten bahsedenler yüzlerce kamera arkası emekçisinin ekmeğiyle oynamaktan çekinmiyor!
" ifadelerini kullandı.
"Sanatçılar ve emekçilerin siyaset uğruna cezalandırılması kabul edilemez"
"Sanatçılar ve emekçilerin siyaset uğruna cezalandırılması kabul edilemez"
Boykotun set işçileri, senaristler, ışıkçılar, kostümcüler gibi sektörün birçok çalışanını mağdur edeceğini belirten Mumcu, sanatçılar ve emekçilerin siyaset uğruna cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Demokrasi ve özgürlük söylemlerine vurgu yapan Mumcu, "
İşinize gelmeyeni susturarak mı demokrasi getireceksiniz? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, millet her şeyin farkında. Hesap vermekten kaçamazsınız!
" diyerek CHP yönetimine tepki gösterdi.
CHP'nin boykot kararına yönelik tartışmalar sürerken, bu çağrının medya ve sanat dünyasında nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.
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