Paçacı’ya ‘istifa et’ mesajı gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için “Sokakta itiraz var” sözleri başını yiyen İYİ Partili Cihan Paçacı’yı istifaya götüren sürecin perde arkası netleşiyor. İYİ Parti, ev sahipliğini yaptığı 6’lı Masa’nın 11’inci toplantısında işleyen kriz trafiği, Paçacı’nın istifasıyla neticelendi. Edinilen bilgilere göre, Akşener toplantı başlamadan hemen önce Paçacı’nın sözlerinden haberdar oldu. Ayaküstü kısa bir istişare yapan Akşener, kararını vererek bir danışmanı aracılığıyla istifa talebini Paçacı’ya iletti. Akşener, bu stresle masaya otururken, danışmanı da partide bulunan Paçacı’nın yanına giderek Genel Başkan’dan gelen isteği iletti. Ancak Paçacı’yı istifaya götüren açıklama masada gündeme gelmedi. Paçacı’nın istifası CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ise toplantıya verilen arada bir danışmanı aracılığı ile ulaştırıldı.