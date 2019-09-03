Gündem Palu ailesi ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi
3. SAYFA İSTANBUL

Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi

Palu ailesi ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi

Türkiye'nin aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Haber Merkezi IHA
Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden Palu ailesinin üyeleri polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden Palu ailesinin üyeleri polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı.

Anlı'nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem ve Melike Tahnal’ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD’lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında, tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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