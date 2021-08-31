Gündem Pamukkalede 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
YEREL GÜNDEM

Pamukkale’de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı

Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. 16 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren takımlar, Ayak Tenisi Türkiye Kupası’nda Denizli’yi temsil edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pamukkale’de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
Ayak Tenisi Turnuvası

Sporun her alanında sporculara destek olan Pamukkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ayak tenisi turnuvası ile renklendirdi. Pamukkale Belediyesi, ilimizde ilk kez 15 Temmuz 2021’de düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası’nın ikincisine de destek sağladı. Pamukkale Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden alınan başvurular sonunda, 3 as 1 yedek olmak üzere 4 sporcudan oluşan 16 takımın katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı turnuva sonunda Atletik Spor birinci olurken, ikincilik Cavidil Besyo’nun, üçüncülük Bağbaşıspor'un, dördüncülük de Denizli Adliyespor'un oldu.

GENÇLER TURNUVADAN MEMNUN AYRILDILAR

Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası sonunda dereceye giren takımlar, Ayak Tenisi Türkiye Kupası’nda Denizli’yi temsil etme hakkına kavuştular. Turnuvaya katılan sporcular turnuvadan memnun kaldıklarını ifade ederek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler. Turnuva sonunda birinci olan takım oyuncuları Mert Yeşiltepe, Ali Türk, Batuhan Cesur, Mert Güven, Barış Özdemir turnuvayı düzenleyen Pamukkale Belediyesinin Türkiye de çok fazla bilinmeyen Ayak Tenisi ‘ne destek verdiği için çok memnun olduklarını söylediler.

Ayak tenisi turnuvasına katılan Mahmut Candoğan, "Süper amatör liginde Demiryolu Gücü takımında oynuyorum. Buraya ayak tenisi turnuvası için geldik. Güzel bir etkinlikti. Avni Örki başkanımız spora ve sporcuya çok değer veriyor. Bu gibi bir sürü faaliyet düzenliyor, daha öncelerde pek yoktu şuan daha aktif böyle devam etmesini diliyor ve çok teşekkür ediyoruz" dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Ayak tenisi ilimizde yeni yapılmaya başlanan bir spor. Biz de bu branşa destek veriyoruz. Önce 15 Temmuz'da şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda turnuva düzenledik. Katılım oldukça yoğundu. Güzel ve çekişmeli mücadeleler oldu. Dereceye giren takımları kutluyorum. Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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