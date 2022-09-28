Pandemi ‘dijitale’ yönlendirdi

Programda özellikle kadınların pandemi sürecinde interneti ve sosyal medyayı nasıl kullandıklarına, ailelerin bu konuda ne tür sıkıntılarla karşılaştığına ve bu alandaki araştırmalara değinildi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre salgın döneminde bireylerin cep telefonlarıyla ve dijital ortamda geçirdikleri süre büyük oranda arttı. Araştırma çerçevesinde yapılan görüşmelerde bireylerin yüzde 70’i bilgisayar kullanımının, yüzde 80’i de cep telefonu kullanım sürelerinin arttığını bildirdi. Aynı araştırmada evde bulunulan süre boyunca cep telefonu kullanımının kadınlarda yüzde 42,7; erkeklerde ise yüzde 52,8 oranında artış gösterdiği, bilgisayar kullanımındaki artışın yüzde 59,3 olduğu, evli olmayanlarda kullanımın daha yüksek olduğu tespit edildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

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BEKÂRLAR BİLGİSAYARI DAHA SIK KULLANIYOR

Salgın döneminde bireylerin cep telefonlarıyla geçirdikleri süre arttı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim ve Uygulama Merkezinin yaptığı bir araştırmada bireylerin dijital ortamda ve cep telefonlarıyla geçirdikleri sürenin büyük oranda arttığı ifade edildi. Bireylerin yüzde 70’i bilgisayar kullanımının, yüzde 80’i de cep telefonu kullanım sürelerinin arttığını bildirdi. Aynı araştırmada evde bulunulan süre boyunca cep telefonu kullanımının kadınlarda yüzde 42,7; erkeklerde ise yüzde 52,8 oranında artış gösterdiği, bilgisayar kullanımındaki artışın yüzde 59,3 olduğu, evli olmayanlarda kullanımın daha yüksek olduğu tespit edildi.

EKRANLAR DİJİTAL BEZGİNLİĞİ DOĞURDU

Görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarının kullanım sıklığının ise yüzde 78 oranında arttığı belirtildi. Bu durumla beraber dijital bezginlik veya zoom yorgunluğu kavramları hayata dâhil oldu. Başka bir araştırmada aynı zamanda çevrim içi alışveriş ile oyun oynama alışkanlıklarının arttığı da ifade edildi.

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BAĞIMLILIK AİLE İLİŞKİLERİ İLE ÖNLENEBİLİR

Aile içi ilişkilerin gelişmesi açısından, akşam yemeğinde aile üyelerinin bir araya gelmesi önemli. Bununla birlikte gençlerin depresyon ve bağımlılık düzeyleri de düşüyor. Dijitalin hayata girmesi ile birlikte eşlerin ekranlarla çok fazla zaman geçirdiği ve birbirlerine zaman ayıramadıkları belirtildi. Bunun yanı sıra sosyal medyayı düzenli kullanan ebeveynin ise çocuklarıyla ilgili çok fazla ve ayrıntılı bilgi verdiği ortaya çıktı.

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