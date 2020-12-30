Gündem Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası
ADANA

Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza

Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza: 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası

Adana polisinin pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 13 şahsa ise kumar oynatmak ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı.

Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı: Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar
KORONAVİRÜS
Perdelerle gizlemişler, ihbarla ortaya çıktı: Yasağa rağmen kaçak kahvede oyun oynarken yakalandılar

Polis bu kapsamda yaptığı operasyonlarda 13 iş yeri ve evde kumar oynandığını tespit etti. Polis bu adreslere yaptığı baskında kahvehane olarak kullanılan bir yere polis baskın yaptığı sırada geç ulaşması için 3 kapı yapıldığını belirledi. Polis buna rağmen kumar oynayanları tek tek tespit etti. Baskın sırasında kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalandı.

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
KORONAVİRÜS
'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını

Polis 13 iş yerinde 121 şahsa hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 458 bin 325 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca 13 şahsa ise kumar oynatmak ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını
OYNAT 00:19
Yasağa rağmen açık olan kahvehaneye polis baskını
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs tarihinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak Aksaray'da yaptıkları denetimde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit ettiler. Polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.
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