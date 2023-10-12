Panik çadırları kaldırıldı

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesini ayağa kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, inşası biten köy evlerini ziyaret etti. Burada Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Varol, “16 bin 540 köy evi ve 38 bin konutun inşası devam ediyor. Kasım ayının başında ilk teslimler yapılacak. İlk etapta 300 aileyi deprem konutlarımıza yerleştireceğiz. Buraları yaparken vatandaşın memnuniyetini önceliyoruz. Köy evlerini bölge halkı nerede yapmamızı isterse orada yapıyoruz. Talep edene ahırlar da tesis ediliyor. Bizler burada ilk geldiğimizde geçici barınma dediğimiz kavramı sadece konteyner ve kira yardımına indirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle hızlı bir şekilde çadır kentlerden kurtulduk. Şehrin genelinde 10 çadır kent vardı. Şu an çadırda kalan vatandaşımız yok. Sadece panik çadırı dediğimiz evine girmekten korktuğu için kendi imkanlarıyla bahçesine çadır kuranlar vardı. Onlara da hem zaman vererek hem de ikna yoluyla kaldırdık. Şu an konteynerlerimiz belli yerlerde. Sokak aralarında çadır ve konteyner yok” dedi.