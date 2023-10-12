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Panik çadırları kaldırıldı

6 Şubat depremlerinden sonra evlerine girmekten korkan vatandaşlar, bahçelerine çadır kurdu. Adını da “Panik çadırı” koydu. Adıyaman’da her köşebaşında görülen bu çadırlar şimdi tamamen söküldü. Adıyaman Valisi Osman Varol, ekip arkadaşlarının vatandaşları da ikna ederek 1,5-2 ay sokak sokak, park park gezip çadır söktüklerini anlattı. Depremzedeler ise güvenli, ortak alanlara taşındı.

Neslihan Önder ve
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rabia Şenol, Osman Varol, Neslihan Önder.

Rabia Şenol, Osman Varol, Neslihan Önder.

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesini ayağa kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, inşası biten köy evlerini ziyaret etti. Burada Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Varol, “16 bin 540 köy evi ve 38 bin konutun inşası devam ediyor. Kasım ayının başında ilk teslimler yapılacak. İlk etapta 300 aileyi deprem konutlarımıza yerleştireceğiz. Buraları yaparken vatandaşın memnuniyetini önceliyoruz. Köy evlerini bölge halkı nerede yapmamızı isterse orada yapıyoruz. Talep edene ahırlar da tesis ediliyor. Bizler burada ilk geldiğimizde geçici barınma dediğimiz kavramı sadece konteyner ve kira yardımına indirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle hızlı bir şekilde çadır kentlerden kurtulduk. Şehrin genelinde 10 çadır kent vardı. Şu an çadırda kalan vatandaşımız yok. Sadece panik çadırı dediğimiz evine girmekten korktuğu için kendi imkanlarıyla bahçesine çadır kuranlar vardı. Onlara da hem zaman vererek hem de ikna yoluyla kaldırdık. Şu an konteynerlerimiz belli yerlerde. Sokak aralarında çadır ve konteyner yok” dedi.

EKİPLER OLUŞTURULDU

Depremin ardından evlerine girmeyen vatandaşlar sokaklara, boş arazilere ve parklara kendi güvenliklerini sağlayabilmek için panik çadırları olarak adlandırılan çadırlar kurdu. Konteyner kentlerin kurulmasıyla birlikte valilik, birçok yerde kurulmuş çadırları kaldırarak konteynerleri belli bölgelere topladı. Vali Varol, “Bu çadırları tek bir yerde toplamak için valiliğimiz tarafından 3’er ekipten oluşan 30 kişilik bir çadır söküm ekibi oluşturduk. Ekip arkadaşlarımız 1 buçuk iki aylık süreç içerisinde sürekli olarak sokak sokak, mahalle mahalle gezdiler, park, ortak alanlar, park alanlarını gezip çadır söktüler. Oradaki vatandaşın sorunlarını dinleyip ihtiyaca binaen hizmet modelleri geliştirdiler. Vatandaşların gönülleri alınarak çadırlar kaldırıldı. 1 buçuk ay öncesinde sokaklardaki parklardaki ve ortak alanlardaki çadırlar kaldırılarak konteynerlerimizi ortak alanlara yerleştirdik” dedi.

Ticaret canlanıyor

Depremde zarar gören esnaflara da destek olduklarını ifade eden Vali Varol, “Esnaf odasıyla görüşüp şartları ve koşulları taşıyan yüze yakın esnafımıza, talep edenlere depremden önceki dükkanların bulunduğu yerlere konteynerler veriyoruz. Örneğin kişinin kendi apartmanı depremde zarar gördüyse, mülkiyet sorunu yoksa ve dükkanı orada bulunuyorsa biz o bölgeye konteyner dükkan kuruyoruz. Esnaflarımızın ticari hayatını devam ettirmeye çalışıyoruz. İlçelerle beraber 700’ü geçmiş sayıda dükkana destek verdik. 100 dükkana da adresine konteyner vererek ticari hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Çok güzel başarı örnekleri bulunuyor” şeklinde konuştu.



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#Adıyaman
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