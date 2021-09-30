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ANKARA

Para da bomba da Suriye’den

İstanbul’da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 şüpheli hakkında 39,5 yıla hapis istenen iddianamede bombanın İstanbul’a nasıl getirildiği yer aldı. Patlayıcılar ve paralar örgüt işgali altındaki Kamışlı’da hazırlanıp yurda sokulmuş.

Şahin Şen Yeni Şafak
Para da bomba da Suriye’den
Kimliği tespit edilemeyen erkek sahış çantayı Suriye’den getirerek Hatay’dan yurda soktu, oradan İstanbul’a hareket etti, 28 Nisan’da bomba malzemesini teslim etti.

15 Temmuz Otogarı’nda sigara paketlerinde ele geçirilen plastik patlayıcılarla ilgili soruşturmada iddianame tamamlandı. İddianamede patlayıcıların terör örgütü PKK işgali altındaki Suriye Kamışlı’da hazırlanıp yurda sokulduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ramazan Arslan, İbrahim Zal ve Yaşar Samur’un yakalanmasına ilişkin yakalanma anı anlatıldı. Arslan ile Zal’ın PKK ile irtibatının tespit edilemediği ancak iki şahsın iki şahsın sanık Yaşar Samur tarafından kurye olarak kullanıldığı belirtildi.

İZLER YPG’YE ÇIKIYOR

  • İddianame kuryelerin 100 dolar için bomba taşıdıkları ve ifadelerinde ‘taşıdığımız pakette silah var sanıyorduk’ dedikleri ortaya çıktı. İddianamede patlayıcının Suriye bağlantısı ile ilgili de tespitlere yer verildi. İddianameye göre kurye olarak kullanılan şahıslara verilen para PKK/YPG’nin kontrolündeki Kamışlı’dan gönderildi. Bombalı düzenekteki 3 GSM hattı ilk sinyali Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde verdi. Bomba malzemesini İstanbul’da İbrahim Zal’a veren kişinin kullandığı GSM hattı da ilk sinyali Hatay Reyhanlı’da verdi. Kimliği tespit edilemeyen erkek sahış çantayı Suriye’den getirerek Hatay’dan yurda soktu, oradan İstanbul’a hareket etti, 28 Nisan’da bomba malzemesini teslim etti. İddianamede üzerinde Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı’nın bomba üzerinde yaptığı incelemenin sonuçlarına ilişkin de bilgi verildi. Raporda 3 adet uzaktan komutalı, 1 adet zaman ayarlı ve 2 adet harekete duyarlı olarak tasarlanan düzeneklerin PKK terör örgütü tarafından geliştirilerek imal edildiği belirtildi. Bu düzeneklerin Suriye’de Aze

    belirtidi

    z ve Afrin’de kullanıldığı belirtidi.
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