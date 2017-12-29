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Para değil ilaç lazım

Doğu Guta’nın simgesi Kerim bebek, tedavi olamazsa sağ gözünü de kaybedebilir. Baba Muhammed, “Dünyadan çok destek aldık, teşekkür ediyorum. Ama bu yetmez. Benim meselem yardım değil. İlaç yokken parayı ne yapayım?” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’ya bir buçuk ay önce düzenlediği saldırıya sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı.
Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’ya bir buçuk ay önce düzenlediği saldırıya sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı.

Suriye’de abluka altındaki Doğu Guta’da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, diğer gözünü de kaybedebilir. Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Kerim bebeğin, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlattı. Muhammed, “Doktorların söylediğine göre, oğlumun kaybettiği sol gözüne biriken iltihap, sağ gözüne akarsa onu da kaybedecek” dedi. İlaç bulamadıklarını kaydeden Muhammed, Kerim bebeğin tedavi olabilmesi için bölgeden tahliye edilerek tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Muhammed, “Kerim’in hikayesi her yerde yayımlandı. Dünyadan çok destek aldı. Kerim’e sempati gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ama bu yetmez. Sadece Kerim değil, Doğu Guta’da (acil tedavi gereken) onun gibi yüzlerce çocuk daha tahliyeye muhtaç. Onlar da çıksın istiyorum” şeklinde konuştu.

Kerim bebeğin tedavi edilebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi gerekiyor.

KERİM GİBİ YÜZLERCESİ VAR

Muhammed, sözlerine şöyle devam etti: “Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Ama Kerim bebeğin ikinci gözünü de kaybetmemesi için ablukanın dışında tedavi görmesi gerekiyor. Yardım kuruluşları geldi. Yardım edeceklerini söylediler. Benim meselem yardım değil, ilaç yokken parayı ne yapayım?”

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