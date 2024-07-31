Paris'teki LGBT'li açılışa sert tepki: Rezillik için Papa'yı arayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız” dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan doktrinine ‘Masal’ diyen CHP Milletvekili Namık Tan’a tepki gösterdi. “Muhalefetin millete ve milletin meselelerine nasıl baktığını, kendilerini fildişi kulelere nasıl hapsettiklerini topluma dair her konuda görüyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: “Son 22 yılda, birkaç istisna hariç, milletin gerçek gündemiyle aynı hizada bir türlü konumlanamadılar.”

KARŞIMIZDA CHP ZİHNİYETİNİ BULDUK

“Terörle mücadeleden ülkemizin hak ve çıkarlarının savunulmasına kadar milli meselelerin tamamında çok büyük savrulmalar yaşadılar. Libya meselesinde de aynı vahim durumla karşılaştık. ‘Türk askerinin Libya’da ne işi var?’ korosunun ‘assolisti’ CHP ve dönemin CHP Genel Başkanı’ydı. Açlık ve terörle boğuşan Somali’ye yardıma koşarken de karşımızda yine CHP zihniyetini bulduk. Türkiye’nin Afrika’daki varlığından rahatsız olan sömürgecilerin tezleriyle bizi hedef aldılar, hükümetimizi eleştirdiler. Son olarak geçtiğimiz hafta DEM’li ortaklarıyla beraber Meclis’te Somali tezkeresine ‘Hayır’ dediler.”

SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUK

“Filistin direnişine ‘terör yaftası’ vurmakta gösterdikleri mahareti, maalesef, İsrail’in vahşi katliamlarına tepki vermekte gösteremediler. Şimdi benzer bir basiretsizliği ‘Mavi Vatan’ konusunda görüyoruz. Türkiye’nin çıkarlarını savunmak yerine, bakıyorsunuz, ‘Masal’ diyerek, ülkemizi ‘yayılmacılıkla’ itham ederek, birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi, ülkenin menfaatlerini savunmak için değil; Türkiye karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye’ye aleyhine tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek, ne zamandan beri CHP’nin görevi oldu? İktidara muhalefet etmek ayrıdır; Türkiye’nin rakiplerine lojistik destek sağlamak ayrıdır.”

YERLİ VE MİLLİ DURUŞ BEKLİYORUZ

“Bakınız biz, CHP’den her konuda bizimle aynı düşüncede, aynı sayfada yer almasını asla beklemiyoruz. Sadece milli meselelerde, yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. CHP yönetimi, böyle konularda dahi katkı sunmayı beceremiyorsa, bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesinler yeter; biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”

Paris’teki rezalet için Papa'yı arayacağım

Paris Olimpiyatları’nın açılışındaki LGBT ahlaksızlığına tepki gösteren Erdoğan, “2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisini açılışa davet ettiğini belirten Erdoğan, 13 yaşındaki torununun “Orada LGBT gösterisi yapacaklar” uyarısı üzerine Paris’e gitmediğini söyledi. “Paris’te yapılmak istenen ‘eşref-i mahlukat’ olan insanı, ‘esfeli safilin’e, yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “İlk fırsatta Papa’yı bununla ilgili arayacağım. Onunla Hıristiyan alemine, tüm Hıristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.”

BATI’YI ESİR ALDILAR

“Paris’teki rezil sahne, sadece Katolik alemini, sadece Hıristiyan dünyasını değil; en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu. Kimi umursamazlıktan, kimi korkudan, kimi siyasi kariyeri uğruna LGBT lobisine ses çıkaramıyor. En küçük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan bu lobi, Avrupa ve Batı dünyasını tamamen esir almış durumda. Paris’te sahnelenen rezaletin herkesin gözlerini açacağına, hepimiz için bir uyanış, bir toparlanma vesilesi olacağına inanıyorum.”

İsrail Hitler’i gölgede bıraktı

Gazze’de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Savaşın bile bir hukuku vardı; İsrail bunu bile yok saydı. Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler’i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Netanyahu yönetimi altında İsrail’in gittiği yol, yol değildir. Bu pervasızlığın, bu hoyratlığın, batının sergilediği bu ikiyüzlülüğün sonu, korkarım ki, çok kötü bitecektir. Gazze’de 40 bin masum insanı katlettikten sonra bugün gözünü Lübnan’a dikenlerin, yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini kim verebilir?”

YULARINI TUTANLAR ‘DUR’ DESİN

“Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke; İsrail’dir. Bölgemizde diğer ülkelerin topraklarını işgal ederek semiren ülke, İsrail’dir. Meşru bir devlet olarak değil, terör örgütü gibi hareket eden ülke, İsrail’dir. Hamas, bizim de telkinlerimizle ateşkese ‘Evet’ dediği halde; savaşı uzatan, kan döken, katliam yapan taraf İsrail’dir, İsrail yönetimidir. Hukuk tanımaz İsrail devleti, sadece Filistin için; sadece Lübnan için değil; gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir. Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların, bu katliam şebekesine bir an önce ‘Dur’ demesi gerekiyor.”

Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz

İsrailli bakanın açıklamalarına da değinen Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Biz, İstiklal Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz. ‘Klavye soytarılarının’ hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, istedikleri kadar çukurlaşsınlar. Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz.”

DİMDİK AYAKTAYIZ

“Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin: Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bugün de aynı yerdeyiz, dimdik ayaktayız. İsrailli yetkililerin küstah açıklamaları karşısında siyasi parti gözetmeksizin milletimizin fertlerinin sergilediği dik ve dirayetli duruşu çok kıymetli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum.”











