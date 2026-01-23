Parka PKK elebaşının ismini verdiler

Yeni Şafak
04:0023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
2022 yılında açılan parktan, eski KKTC Cumhurbaşkanı'nın ismi “Ersin Tatar” silinip, terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın sözde eş başkanlarından biriyle anılan “Viyan” ismi verildi.
Diyarbakır’da DEM Parti yönetimindeki Bağlar Belediyesi, ilçedeki bir parka PKK ile özdeşleşen “Viyan” ismini verdi. Bağlar İlçe Belediyesi Meclisi’nin 8 Ocak’ta aldığı kararla, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinin anısına yapılan parkın ismi değiştirildi. Şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla 2022 yılında açılan parktan, eski KKTC Cumhurbaşkanı'nın ismi “Ersin Tatar” silinip, terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın sözde eş başkanlarından biriyle anılan “Viyan” ismi verildi. Milli değerlere ve şehitlere saygısızlık olarak değerlendirilen karar, DEM Partili belediyelerin Türkiye’nin milli meselelerine yönelik ideolojik tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal isim değişikliği, Suriye’deki son gelişmeler ve sınırdaki bayrak provokasyonundan sonra tepkileri beraberinde getirdi.


BELEDİYE PERSONELİ HALKI SOKAĞA ÇAĞIRIYOR

DEM Partili belediyelerde görev yapan bazı çalışanların sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Sur Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi bünyesinde çalışan bazı personellerin, sosyal medya ve WhatsApp durumları üzerinden terör örgütü YPG’yi öven paylaşımlar yaptığı ileri sürüldü. İddialara göre belediye çalışanları, yalnızca terör propagandası yapmakla kalmıyor, aynı zamanda halkı sokak eylemlerine çağıran paylaşımlarla açıkça suç işliyor. Kamu görevlisi sıfatı taşıyan kişilerin devletin birliğini ve milletin huzurunu hedef alan paylaşımları, belediyelerin örgütün propaganda alanına dönüştüğü şeklinde yorumlandı. Parka PKK elebaşının isminin verilmesi ve belediye personelinin skandal paylaşımlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve yargı makamlarının nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Kamuoyunda DEM Partili belediyelere yönelik denetim çağrıları giderek yükseliyor.


#Diyarbakır
#DEM Parti
#PKK
