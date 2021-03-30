Parti içindeki tacizlere sessiz kalan CHP Kadın Kolları'ndan İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvuru

Devlet Bahçeli: Anlaşılan, Kılıçdaroğlu HDP'yle olan yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'HDP'nin yanlışı olursa söyleriz' sözlerine tepki göstererek 'Ne gariptir ki milli ve manevi her meselede muhalif tavrını gösteren CHP, sıra HDP'ye, terörle mücadeleye gelince kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu diyor ki HDP'ye dokundurtmam. Anlaşılan Kılıçdaroğlu, HDP'yle olan yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır' ifadelerini kullandı.