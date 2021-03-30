Parti içindeki tacizlere sessiz kalan CHP Kadın Kolları'ndan İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi önünde CHP’li kadınlarla birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını açıkladı.
Kararı tanımadıklarını söyleyen Nazlıaka, “Bu karar yok hükmündedir. Haklarımızın gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.
Taciz iddiaları karşısında sessiz kalmışlardı
- Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz vakaları karşısında uzun süre sesiz kalan ve ne bir kınama ne de açıklama yapan CHP Kadın Kolları, daha sonra “Bu olaylara öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz” savunmasını yapmıştı.