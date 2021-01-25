Pasaport ‘doktor’u kıskıvrak

İstanbul Havalimanı polisinin sahte seyahat belgeleriyle yapılan yasadışı göçe karşı başarılı çalışmaları devam ediyor. Havalimanında son 6 ayda ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesi ile ‘Yasadışı Göç’e dur diyen ekipler, bu belgelerin çoğunu hazırladığını tespit ettiği ‘Doktor’ lakaplı 49 yaşındaki Ö.T.,yi yakaladı.

Hakkında beş ayrı dosyadan araması bulunan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ö.T., nin yakalandığı adreste çeşitli havayolu şirketlerine ait bin adet boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 adet sahte pasaport, 24 adet sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 sürücü belgesi, 7 kimlik kartı, 124 adet farklı ülkelere ait damga, 1 adet mor ışık cihazı, 9 adet farklı ülkelere ait seyahat belgesi, 28 adet pasaport kimlik sayfası, 23 adet farklı ülkeler ait vize, 2 adet hudut kapısı formu ele geçirildi.

"LAKABI DOKTOR”

Sahte belgeleri 2 bin dolar karşılığında düzenlediği belirlenen ‘Doktor’ lakaplı Ö.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesinin çoğunun düzenleyicisi olduğu belirtililen Ö.T’nin ayrıca 2019 aralık ayında İstanbul Havalimanı’ndan aynı uçakla Fransa’ya gidecek 34 kişinin sahte belgelerini de düzenlediği tespit edildi.