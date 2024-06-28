Patlayan kolonu duydu faciayı önledi

İstanbul Bahçelievler’deki 7 katlı bir binada çökme yaşandı. 1980 yılında yapılan ve 1994 yılında kaçak 3 kat daha çıkılan binadaki çökmede, faciadan dönüldü. 9 bağımsız bölümün bulunduğu ve 40 kişinin yaşadığı binada sabah saat 05.50 sularında büyük bir gürültü duyuldu. Sesi duyan Mahmut Koyun (27) binada yaşayan herkesi uyandırarak tahliye etmeyi başardı. Tüm vatandaşların ayrılmasıyla birlikte birkaç saniye içinde binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edildi.





İLAÇLARI ALMAK İÇİN İÇERİ GİRDİ

Sesi duyduktan sonra vatandaşların kapılarını çalarak büyük bir faciayı önleyen Mahmut Koyun Yeni Şafak'a konuştu. Gece saat 4:30 civarında bomba patlamasına benzer bir ses duyduklarını söyleyen Koyun, “O an koltukta uzanıyordum. Avizenin çok hızlı bir şekilde sallandığını gördüm. Deprem oluyor sandım. Hemen bizim evdekileri dışarı çıkardım. Zaten en üst katta oturuyorum, aşağı doğru inerek herkesi uyandırdım. Birinci katta oturan yaşlı bir teyzemiz evinde ilaçlarının kaldığını söyledi. Başka bir arkadaş içeri girip, ilaçları çıkardı. Tam karşı kaldırıma geçti ve saniyeler içinde çökme yaşandı" dedi.





KİRACILARA SÖYLEMEDİLER

Evden sadece telefonlarını aldıklarını ifade eden Koyun, "Bütün eşyalarımız, kimliklerimiz içeride kaldı. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Buraya 6 ay önce taşınmıştık. Daha önce bu binanın yıkılması için karar alınmış ama kimse bir şey yapmamış. Bize de taşınırken kimse bunu söylemedi. Kentsel dönüşüm konusunda ev sahipleri anlaşamamış" diye konuştu.





KİRACILAR MAĞDUR

Binadaki vatandaşların tamamının 15-20 bine varan bedellerle kiracı olduğu ortaya çıktı. Binada hiçbir ev sahibi yaşamazken, kiracıların tamamı şu an mağdur. Çökme yaşayan Yadigar Sokak'taki bir başka binanın kentsel dönüşüm kapsamında 3 gün önce yıkılmasının ise olaya olaya sebep olup olmadığı araştırılıyor.



