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Patoza düşen kadının feci sonu

Samsun’un Havza ilçesinde dengesini kaybedip patoza düşen 42 yaşındaki Züleyha Gün hayatını kaybetti.

17:18 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi’nde meydana geldi. Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybedip, içine düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Gün’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Züleyha Gün’ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı: Üreticimize hayırlı olsun

TMO tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyat belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında fındık fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "16 ilimizde yaklaşlık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihtiyacımız yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere Toprak Mahsülleri Ofisini yeniden değerlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, revant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Alımlarda kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir." dedi.





#samsun
#havza
#patoz
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