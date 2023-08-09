Patoza düşen kadının feci sonu

TMO tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyat belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında fındık fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "16 ilimizde yaklaşlık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihtiyacımız yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere Toprak Mahsülleri Ofisini yeniden değerlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, revant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Alımlarda kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir." dedi.