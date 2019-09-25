Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.
Avaşin'de de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında da 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmişti.