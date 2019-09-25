Gündem Pençe-3 Harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.

Avaşin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Avaşin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin'de de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında da 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri kategoride 16 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri kategoride 16 terörist etkisiz hale getirildi

Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.