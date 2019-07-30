​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist etkisiz hala getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
Bakanlık son rakamı açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu." ifadeleri kullanıldı.
Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CG4x4e1DoG
Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CG4x4e1DoG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019