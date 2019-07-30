​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist etkisiz hala getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

Bakanlık son rakamı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu." ifadeleri kullanıldı.