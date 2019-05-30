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Gündem Pençe Harekatında 4 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile Hakurk'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Hakurk'ta devam eden Pençe Harekâtı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu" açıklamasında bulundu. Bakanlık ayrıca Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Haber Merkezi AA
Hakurk'a Pençe Harekatında ATAK helikopterinin atış yaptığı an.
Hakurk'a Pençe Harekatında ATAK helikopterinin atış yaptığı an.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

19 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

  • Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.

ATAK DOÇKA MEVZİSİNİ İMHA ETTİ

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi.

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