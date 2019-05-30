Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

19 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.

ATAK DOÇKA MEVZİSİNİ İMHA ETTİ

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Pençe Harekâtı’na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterimiz, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti.https://t.co/5xyYvKGN53#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/o4hidAJEKh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Mayıs 2019

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.https://t.co/5xyYvKGN53#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/4ZPOJE3TaJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Mayıs 2019

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