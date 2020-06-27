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POLİTİKA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor.
Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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