Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait malzemeler imha edildi

Ele geçirilenler arasında termal kıyafet ve şemsiye de bulunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
- 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 9 adet şarjörü ve 230 adet mühimmatı,
- 4 adet el bombası,
- 1 adet Yaesu marka sabit merkez telsizi,
- 1 adet el dürbünü,
- 8 adet hafıza kartı, 3 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı okuyucu,
- 1 adet içerisinde hafıza kartı bulunan ses kayıt cihazı,
- 3 adet kulaklık,
- 2 adet fotoğraf makinesi ve 3 adet bataryası,
- 2 adet hücum yeleği,
- 2 adet termal kıyafet takımı ve şapkası,
- 2 adet termal şemsiye,
- Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi.
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