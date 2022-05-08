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ANKARA

Pençe Kilit Harekatı'nda ikinci aşama: Üsler geçiş noktalarını kilitleyecek

Pençe Kilit Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 73’e yükselirken harekatın ikinci aşamasında önemli yol kat edildi. Harekatın ikinci aşamasında teröristlerden temizlenen kritik bölgelere terör örgütünün geçişlerini kilitleyecek üsler kuruluyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Pençe Kilit Harekatında ikinci aşama: Üsler geçiş noktalarını kilitleyecek
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Irak’ın kuzeyinde Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgesine yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Harekatı’nda 20 gün geride kaldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatta şu ana kadar 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 10 askerin ise şehit düştüğünü açıkladı. Bakan Akar, harekat kapsamında 102 mağara ve sığınağın tahrip edildiğini, 524 el yapımı patlayıcının da imha edildiğini bildirdi.

ADIM ADIM TARAMA

  • Irak kuzeyindeki terör koridoruna kilit vurmayı hedefleyen ve Zap bölgesinde yoğunlaşan harekat zor koşullarda gerçekleştiriliyor. Teröristlerin patlayıcalarla tuzaklayarak kaçtıkları bölgeyi adım adım tarayan komandolar, mağaraları da kullanılamaz hale getiriyor.

DİRENİŞ NOKTALARI İMHA EDİLDİ

Harekatın ilk gününde belirlenen hedefleri ele geçiren komandolar, ikinci aşamada bir yandan arama-tarama faaliyetlerini yürütürken bir yandan da bölgeye üslenmeye başladı. PKK terör örgütünün geçiş noktalarını kilitleyecek üsler, Irak’ın kuzeyinde yaklaşık 20 kilometre derinliğindeki Mehmetçik Tepe’ye kadar uzanıyor.

KANDİL'DE ARTIK RAHAT YOK

  • Terörist elebaşlarında ciddi bir korku, endişe ve panik yaratan Pençe Kilit Harekatı’nda kilit üsler oluşturulurken, Kandil de artık güvenli liman olmaktan çıkıyor. Harekatla birlikte Kandil, bölgedeki fonksiyonunu tamamen kaybetmiş olacak. Örgütün bütün faliyetlerinin yürütüldüğü ve terör elebaşlarının yuvalandığı Kandil’in bu işlevi Pençe Kilit Harekatı’yla ortadan kaldırılmış olacak.

Saldırı hazırlığındaki 11 terörist inlerinde öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan bilgilendirmede, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

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