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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubay Necdet Çalış'a acı veda

Bölücü terör örgütleri mensuplarınca saldırı sonucu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

17:50 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:51 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Çalış (29) için Ceyhan ilçesindeki İlbeyli Camisi'nde tören düzenlendi.


Şehidin bir aylık hamile eşi Pınar Çalış, burada eşinin tabutuna sarılarak,
"Ne işin var burada, böyle söz vermedin."
dedi. Eşinin fotoğrafını öpen Pınar Çalış,
"Çocuğunu bile göremedi."
ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çalış'ın naaşı Toktamış Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin babası İsa ve annesi Sara ile kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.


Şehitlerimizi uğurladık

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.



#Adana
#Necdet Çalış
#şehit
#terör
#Pençe Kilit
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