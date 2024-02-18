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Pençe-Kilit şehidi Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi. Şehit Ay, ikindi vakti Terzi Baba Camisi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

12:55 - 18/02/2024 Sunday
AA
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.

Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi, helallik alındı.

Şehit Ay, ikindi vakti Terzi Baba Camisi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Karşılama törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin babası Atilla Ay, ailesi ve yakınları katıldı.


Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi. Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi, helallik alındı.Şehit Ay, ikindi vakti Terzi Baba Camisi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



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#Salih Ay
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