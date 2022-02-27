Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Vatandaşın uyardığı pişkin hırsızlar: Neden çalmayalım mallar senin mi?

İstanbul'da girdikleri marketlerden yüz binlerce liralık eşya çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.



Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen hırsızların 'çalmayın' sözüne 'Neden çalmayalım mallar senin mi?' diyerek cevap verdikleri görüldü.