Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Çete şehit oldu" denildi.
February 27, 2022
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Çete şehit oldu" denildi.
February 27, 2022
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