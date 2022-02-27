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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerimiz şehit oldu.

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Haber Merkezi DHA
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Çete şehit oldu" denildi.

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