Performans ziyareti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, her hafta bir il ziyaret edilecek şekilde 81 ile gidilecek. İlk durak Düzce olacak. Belediyelere, şehir plancısı, mimar, mühendis ve deneyimli belediye başkanlarının yer aldığı bir ekip öncesinde giderek, incelemeler yapacak.

ŞEHRE DIŞARDAN BAKIŞ

AK Parti kurmayları, “Bu ekip, bütün şehri gezecek. Şehirle ilgili gözlem yapacak. Dışarıdan bir göz olarak şehre bakacaklar” dedi. Daha sonra, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki belediyeye giderek, söz konusu ekibin yaptığı çalışmaları inceleyecek.

SEÇİM VAATLERİ MASADA

Ziyaretler sırasında, belediyelerle toplantılar yapılacak. Belediye başkanlarının seçim vaatlerinin ne kadarının hayata geçirildiğine bakılacak ve yeni projelerindeki son durum masaya yatırılacak. Yapılan ziyaretlerin ardından hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

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