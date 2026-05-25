Perşembe’de 'Mayıs Yedisi' coşkuyla kutlandı

12:12 25/05/2026, Pazartesi
Mayıs Yedisi Şenlikleri Perşembe’de renkli görüntülere sahne oldu.
Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu’nun Perşembe ilçesinde bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Karadeniz’in köklü kültürel miraslarından biri olan şenlikler, yöresel etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateynin ilçeyi ziyareti de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu’nun Perşembe ilçesinde bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz’in bereketini, baharın gelişini ve toplumsal dayanışmayı simgeleyen köklü gelenek, ilçe halkını ve çevre illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Yöresel müzikler, halk oyunları ve denizle iç içe gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanan şenlikler, kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çekti. Perşembe halkı için yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ niteliği taşıyan Mayıs Yedisi, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenlikler kapsamında Perşembe ilçesi önemli bir ziyarete de ev sahipliği yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir fırkateyn, Perşembe İskelesi’ne demirleyerek vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Gemiyi yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü ve disiplinini yerinde izleme imkânı buldu.

Fırkateynin ziyareti, şenliklere ayrı bir anlam katarken, ilçede unutulmayacak anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar hem kültürel etkinlikleri hem de askeri gemi ziyaretini aynı gün deneyimlemenin gururunu yaşadı.



