Perşembe’de 'Mayıs Yedisi' coşkuyla kutlandı

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu’nun Perşembe ilçesinde bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz’in bereketini, baharın gelişini ve toplumsal dayanışmayı simgeleyen köklü gelenek, ilçe halkını ve çevre illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Yöresel müzikler, halk oyunları ve denizle iç içe gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanan şenlikler, kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çekti. Perşembe halkı için yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ niteliği taşıyan Mayıs Yedisi, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenlikler kapsamında Perşembe ilçesi önemli bir ziyarete de ev sahipliği yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir fırkateyn, Perşembe İskelesi’ne demirleyerek vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Gemiyi yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü ve disiplinini yerinde izleme imkânı buldu.

Fırkateynin ziyareti, şenliklere ayrı bir anlam katarken, ilçede unutulmayacak anlar yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar hem kültürel etkinlikleri hem de askeri gemi ziyaretini aynı gün deneyimlemenin gururunu yaşadı.







