Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Perşembe’de çocuklar ‘ilk orucum ilk iftarım’ programında buluştu

Perşembe’de çocuklar ‘ilk orucum ilk iftarım’ programında buluştu

21:288/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
“İlk Orucum, İlk İftarım” programı
“İlk Orucum, İlk İftarım” programı

Ordu’nun ‘sakin şehir’ unvanlı Perşembe ilçesinde, ilk kez oruç tutan çocuklar için “İlk Orucum, İlk İftarım” programı düzenlendi. Perşembe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, çocuklar ve aileleri katılım sağladı.

Ordu’nun ‘sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde çocuklar için ‘ilk orucum, ilk iftarım’ programı düzenlendi.


Perşembe Belediyesi tarafından bir restoranda düzenlenen programda, ilk kez oruç tutmanın heyecanını yaşayan çocuklar için özel iftar organizasyonu gerçekleştirildi. İftar saatine sayılı dakikalar kala heyecanla ezanın okunmasını bekleyen çocuklar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından bir çocuk tarafından yemek duası yapıldı.


"Evlatlarımızın sofralarımızı şenlendirmesi mutluluk verici"


Programda konuşan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, çocukların ilk oruç ve ilk iftar heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Evlatlarımızın ilk orucu ve ilk iftarı. Mübarek Ramazan ayında bereketli sofralarda onların sofralarımızı şenlendirmesi ile ayrıca mutlu olduk. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, gönlünüzdeki sevgiyi hepimize layık kılsın. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde daha güzel günleri sevdiklerimizle, evlatlarımızla, dostlarımızla birlikte geçiririz. Ramazan Bayramı’nda da bir arada olmayı umut ediyorum" dedi.


Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi


Program kapsamında çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterileri de sahnelendi. Gösterilerle keyifli vakit geçiren çocuklar, son günlerde 7’den 70’e herkesin dilinde olan
"Kabe’de Hacılar Hu Der Allah"
ilahesine de salonda bulunanlarla birlikte eşlik etti.

Programın sonunda Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çeşitli hediyeler takdim etti.


Programa Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, çok sayıda çocuk ve ailesi de katıldı.



#Çocuk
#İftar
#Oruç
#Ramazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?