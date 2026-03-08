40 ülkenin öğrencisi bir sofrada

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarında buluşuyor. Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla Türkiye’de eğitim alan öğrenciler, üniversite tarafından düzenlenen etkinliklerle hem akademisyenlerle hem de Türk öğrencilerle bir araya geliyor. Fakültenin planladığı programlar çerçevesinde öğrenciler küçük gruplar halinde akademisyenlerin evlerine davet edilerek iftar sofralarında ağırlanıyor. Bunun yanı sıra farklı mekanlarda toplu iftar buluşmaları da düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Ankara’nın tarihi bölgelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Farklı kıtalardan gelen öğrenciler ilahiler eşliğinde aynı sofrada oruçlarını açarak Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.