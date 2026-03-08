40 ülkenin öğrencisi bir sofrada

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören 40 farklı ülkeden öğrenciler, Ramazan boyunca düzenlenen iftar programlarında bir araya gelerek hem Türk kültürünü tanıyor hem de farklı coğrafyalardan gelen arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaşıyor.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarında buluşuyor. Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla Türkiye’de eğitim alan öğrenciler, üniversite tarafından düzenlenen etkinliklerle hem akademisyenlerle hem de Türk öğrencilerle bir araya geliyor. Fakültenin planladığı programlar çerçevesinde öğrenciler küçük gruplar halinde akademisyenlerin evlerine davet edilerek iftar sofralarında ağırlanıyor. Bunun yanı sıra farklı mekanlarda toplu iftar buluşmaları da düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Ankara’nın tarihi bölgelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Farklı kıtalardan gelen öğrenciler ilahiler eşliğinde aynı sofrada oruçlarını açarak Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.
TÜRK AİLE ORTAMINI GÖRÜYORLAR
ASBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Osman Kurt, Türkiye’ye gelen öğrencilerin yalnızca akademik eğitim almalarını değil, aynı zamanda Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanımalarını amaçladıklarını söyledi. Fakültede yaklaşık 60 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kurt, gönüllü akademisyenlerin öğrencileri evlerinde ağırlayarak onların Türk aile ortamını deneyimlemelerine imkan sağladığını ifade etti. Programların sadece yemek davetleriyle sınırlı olmadığını belirten Kurt, öğrencilerin Türk toplumuyla kaynaşmasını önemsediklerini vurguladı.
FARKLI BİR DENEYİM
Programlara katılan öğrenciler de Türkiye’deki Ramazan geleneklerinin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi. Filistinli öğrenci Yousef Adnan Abdalla Oweida Türkiye’de teravih namazlarının 20 rekat kılınmasına şaşırdığını belirtirken, Pakistanlı öğrenci Syed Ibrar Ghersheen ise Ramazan pidesini ilk kez Türkiye’de gördüğünü belirtti.