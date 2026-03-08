Yeni Şafak
İletişimciler iftarda buluştu

İletişimciler iftarda buluştu

04:008/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
İletişim Platformu üyeleri iftar programında buluştu.
İletişim Platformu üyeleri iftar programında buluştu.

Ramazan ayının bereketini bölüşmek isteyen İletişim Platformu üyeleri iftar programında buluştu.

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşunun temsilcilerinin bir araya geldiği iftar, Fatih Belediyesi ev sahipliğindeki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı yaptı. Çataklı, medyada dayanışma vurgusuna dikkat çekti. Programa katılan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’deki zulme dikkat çekmek için medya ve STK iş birliğiyle atılacak tüm adımlara destek çağrısı yaptı.



