Peynirlerini soğuk hava deposu olarak köylerinde bulunan buz mağaralarında muhafaza ediyorlar

09:4026/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini soğuk hava deposu olarak köylerinde bulunan buz mağaralarında muhafaza ediyorlar. Köylü sakinleri yüzyıllardır bu mağaranın soğuk hava deposu olarak kullanıldığını belirterek, mağarada muhafaza edilen peynirlerin farklı lezzete sahip olduğunu kaydetti.

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini soğuk hava deposu olarak köylerinde bulunan buz mağaralarında muhafaza ediyorlar.

Eski zamanlardan beri Erzincan’a 61 kilometre uzaklıkta bulunan buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanan Kemahlılar, çuvalların içine koydukları peynirlerini ekim ayına kadar bekleterek, kışın tüketmek üzere muhafaza ediyorlar. Köylü sakinleri yüzyıllardır bu mağaranın soğuk hava deposu olarak kullanıldığını belirterek, mağarada muhafaza edilen peynirlerin farklı lezzete sahip olduğunu kaydetti.

Köy sakinleri, "Buz mağarasını yüzyıllardır soğuk hava deposu olarak kullanıyoruz. Buraya peynirlerimizi koyuyoruz. Daha önceden diğer komşu köylerden buraya peynirler geliyordu. Mayıs ayından Ekim ayına kadar peynirlerimizi bu mağarada saklıyoruz. Mağaraya 20 tondan daha fazla peynir geliyor. Önceden Ekim ayının 10’u dolduğunda bütün köylüler eskiden araç imkanı olmadığı için bu alana katırlarıyla geliyordu. Ayranpınar köyü sakinleri olarak biz de burada kendi yetiştirdiğimiz meyveleri çevre köylerden gelen vatandaşlara satıyorduk. Mağaradaki peynirlerin lezzeti daha bir başka oluyor" diye konuştu.



#Erzincan
#soğuk
#buz mağarası
