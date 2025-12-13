Yeni Şafak
Piyasa değeri 115 bin TL: Nevşehir'de 920 kiloluk kabak çekirdeği hırsızlığı

23:2613/12/2025, Cumartesi
DHA
Kabak çekirdeği hırsızlığında iki kişi tutuklandı.
Kabak çekirdeği hırsızlığında iki kişi tutuklandı.

Nevşehir'de depolardan piyasa değeri 115 bin TL olan 920 kilo kabak çekirdeğinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Başlatılan çalışma sonucunda üç şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Nevşehir’de 920 kilo kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Köyü’nde F.E. ve F.G.’ye ait depolardan piyasa değeri 115 bin TL olan 920 kilo kabak çekirdeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde bir otomobil tespit edildi. Otomobilin kiralık olduğu, H.S. isimli şüphelinin kiraladığı otomobille R.D. ve Y.S. ile söz konusu depoya gittiği belirlendi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye hakim karşısına çıkan şüphelilerden R.D. ve Y.S. tutuklanırken, H.S. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.



