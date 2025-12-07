Yeni Şafak
Nevşehir
Kırmızı ışık ihlaliyle gelen feci kaza: İki otomobil çarpıştı

Kırmızı ışık ihlaliyle gelen feci kaza: İki otomobil çarpıştı

23:297/12/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı.

Nevşehir’de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Ürgüp Nevşehir kara yolu Uçhisar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E.’nin kullandığı 50 AAD 060 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca, Onurhan T.’nin kullandığı 50 AT 761 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Onurhan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Nevşehir
#Kaza
#Kırmızı Işık
