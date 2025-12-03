Kontrolden çıkan otomobil devrildi: Sürücü ağır yaralı

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Nevşehir-Ürgüp kara yolu Cezaevi Kavşağı'nda, Ahmet C. idaresindeki 50 AR 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet C, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otomobilin kara yolundan kaldırılmasıyla normale döndü.