Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

00:4322/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Nevşehir’de turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği ayrıca ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

Kaza, Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan ve Hasan K.’nin kullandığı 34 DPD 669 plakalı otobüs ile Mehmet E.D. idaresindeki 38 AOY 914 plakalı Mercedes marka otomobil Avanos Kavşağı’nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ezgi K.(21) ve Hakan Ç. (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan üç yaralıdan ikisinin durumu hayati tehlikesi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Nevşehir
#Otobüs
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?