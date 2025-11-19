Aynı yönde seyir halindeki otomobillerin kazası: Dört yaralı

Nevşehir’de seyir halindeki bir otomobile, başka bir otomobil arkadan çaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Balonlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan C.’nin kullandığı 50 SK 610 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki Ali Osman D.’nin kullandığı 06 ZLM 03 plakalı otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 06 ZLM 03 plakalı otomobil kaldırıma takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.