Aynı yönde seyir halindeki otomobillerin kazası: Dört yaralı

Aynı yönde seyir halindeki otomobillerin kazası: Dört yaralı

00:2919/11/2025, Çarşamba
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de bir otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Nevşehir’de seyir halindeki bir otomobile, başka bir otomobil arkadan çaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Balonlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan C.’nin kullandığı 50 SK 610 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki Ali Osman D.’nin kullandığı 06 ZLM 03 plakalı otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 06 ZLM 03 plakalı otomobil kaldırıma takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Nevşehir
#Kaza
#Otomobil
