Can kurtarmak için yaptığı manevra kendi hayatına mal oluyordu

Kaza, akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 77. Sokak üzerinde meydana geldi. Emrah K. kullandığı 50 AEG 530 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yapınca dengesini kaybederek düştü. Sürücü, kaza sonrası 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye kaza yerinde ilk müdahalesi yapılırken, polis ekipleri motosikleti almaları için bir yakınını çağırmasını istedi. Sürücü daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.