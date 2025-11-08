Kaçak kazıda ortaya çıktı: Nevşehir'de yeni yeraltı şehri tespit edildi

İzinsiz Kazı yapılan alanda Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemede bölgenin eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi. Olayda; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi.